Un saluto romano tira l'altro. Continua il bestiario elettorale (Di giovedì 11 agosto 2022) Ora che il matrimonio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda non è più interessante fioccano le nuove candidature e le bestiali uscite per il nostro bestiario elettorale. TANTI SALUTI (ROMANI)Francesco Storace (nella foto) scrive su Twitter: "Al bar di Capo d'Orlando. Uno entra e mi fa il saluto romano, "anche se non so se lo accetti". "Ricambio volentieri", gli faccio. Le cose belle della vita". Bello, sì. Chissà se Giorgia Meloni ora la riconosce la "matrice". COME SI CAMBIA PER NON MORIREFederica Dieni è stata parlamentare per due mandati con il Movimento 5 Stelle. In questa legislatura è anche vicepresidente del Copasir. Ora passa con Renzi a Italia Viva.

