Un posto al sole, anticipazioni 12 agosto 2022: un misterioso incontro (Di giovedì 11 agosto 2022) Prima della consueta pausa estiva, il pubblico di Un posto al sole, durante l'episodio di venerdì 12 agosto 2022, farà la conoscenza con un nuovo intrigante personaggio, Lia Longhi, che si presenterà a Palazzo Palladini per ottenere il lavoro che un tempo era di Silvana. Intanto, stando alle anticipazioni, il clima in casa Giordano finalmente tornerà sereno e la famiglia si preparerà a riunirsi per un bel pranzo tutti insieme. Raffaele ed Ornella, in particolare, ritroveranno intesa e complicità e saranno felici di condividere la loro gioia con Viola ed Eugenio. Tuttavia, qualcosa rischierà di turbare la serenità ritrovata a causa della fuga disperata di Lello Valsano e la giornata di festa si trasformerà in una tragedia. In seguito, Marina e Roberto proseguiranno le selezioni per individuare la ...

