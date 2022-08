Un parcheggio | la ristrutturazione dell’organo della cattedrale | manutenzioni alla chiesa di San Francesco e alla strada Ferrata | in arrivo 7 milioni e 500 di euro dalla regione

(Di giovedì 11 agosto 2022) Importanti finanziamenti sono stati deliberati dGiunta di Governo regionale. Tra questi alcuni riguardano la città di Monreale. Un grosso finanziamento consentirà ladi Monreale, al quale è stata destinata la somma di 1.106.540,00 €. Si tratta di un intervento atteso da tanti anni per tornare a risuonare con la sua nota potenza fonica. Un milione e 700 milasono stati destinati ai lavori di manutenzione straordinariadi Sannel centro storico. Tree 700 milasono stati impegnati per la realizzazione di unpresso l’ex cava Ranteria e il collegamento in ascensore con ...

malpensa24.it

... presso l'ex - Convitto , nel quale si sta eseguendo unaed adeguamento sismico ... oltre a sistemare ilnella zona adiacente alla recinzione che sarà a disposizione dell'IS ...... per il quale si sta eseguendo unaed adeguamento sismico per oltre 2 milioni di ... oltre a sistemare ilnella zona adiacente alla recinzione che sarà a disposizione dell'IS ... Ex carcere alle calende greche, intanto a Busto si rifà il parcheggio di via Borroni La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per “l’adeguamento, il miglioramento e la ristrutturazione degli impianti di sollevamento a ...L'ostruzionismo che impedisce l'accesso alla casa o l'esecuzione dei lavori mediante posizionamento di vasi e parcheggio dell'autovettura costituisce illecito ...