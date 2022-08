Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Ottimista per accordo con Renzi” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Vediamo, oggi in giornata decideremo, sono Ottimista, spero che si faccia, credo che si farà, le percentuali lasciano il tempo che trovano”. Così Carlo Calenda a proposito dell’accordo con Matteo Renzi, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. I due leader, come annunciato ieri, si incontreranno oggi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) “Vediamo, oggi in giornata decideremo, sono, spero che si faccia, credo che si farà, le percentuali lasciano il tempo che trovano”. Così Carloa proposito dell’con Matteo, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, in vista dellepolitiche del 25 settembre. I due leader, come annunciato ieri, si incontreranno oggi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

