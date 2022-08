Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.362 contagi e 11 morti: bollettino 11 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 1.362 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 11 morti. Sono 1.357.297 i casi di positività al Coronavirus nella regione da inizio pandemia. i nuovi casi, 294 confermati con tampone molecolare e 1.068 da test rapido antigenico), sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.260.456 (92,9% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.249 tamponi molecolari e 9.254 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13% è risultato positivo. Sono invece 1.933 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,5% è risultato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 1.362 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 11. Sono 1.357.297 i casi di positività al Coronavirus nella regione da inizio pandemia. i nuovi casi, 294 confermati con tampone molecolare e 1.068 da test rapido antigenico), sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.260.456 (92,9% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.249 tamponi molecolari e 9.254 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13% è risultato positivo. Sono invece 1.933 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,5% è risultato ...

