Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 2.209 contagi e 13 morti: bollettino 11 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 2.209 i nuovi contagi da Covid Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 11 agosto. Si registrano inoltre altri 13 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.789.249 casi di positività, 2.209 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.174 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 6.246 molecolari e 8.928 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 8 sono state somministrate complessivamente 10.756.290 dosi; sul totale sono 3.797.806 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.947.463. I pazienti attualmente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 2.209 i nuovidaRomagna secondo ildi, 11. Si registrano inoltre altri 13. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.789.249 casi di positività, 2.209 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.174 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 6.246 molecolari e 8.928 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 8 sono state somministrate complessivamente 10.756.290 dosi; sul totale sono 3.797.806 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.947.463. I pazienti attualmente ...

