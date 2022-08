Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 1 114 positivi e un decesso | bollettino 11 agosto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 1.114 i nuovi contagi da coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra un altro. Gli attualmenteinsono 25.265 (-593 rispetto a ieri). Di questi, 238 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 1127 tamponi molecolari (2435728 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4930 test antigenici (4178390).Del totale dei casi, 105704 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+185 rispetto a ieri), 149675 in provincia di Chieti (+261), 121263 in ...