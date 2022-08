Ultime Notizie – Corea del Nord e covid | le lacrime per Kim | “Ha avuto la febbre” – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 11 agosto 2022) “Anche se era gravemente malato con laalta, non riusciva a riposarsi un attimo pensando alle persone di cui doveva prendersi cura fino alla fine della guerra contro l’epidemia”. E’ Kim Yo-jong, sorella minore di Kim Jong-un, a rivelare che anche il fratello è stato male, senza mai parlare di. E’ il suo primo discorso e chi la ascolta, di fronte alla notizia, non trattiene le. BREAKING: North Korean TV airsand audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with “extermination” pic.twitter.com/BKuqv7GIiu — NK NEWS (@nknewsorg) August 11, 2022 Kim Jong-un ha dichiarato la “vittoria” nella lotta al ...