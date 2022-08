Ufficiale | Milenkovic rinnova con la Fiorentina fino al 2027

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Fiorentina, ufficiale il rinnovo di #Milenkovic Il difensore ha firmato fino al 2027 #SkySport… - GiovaAlbanese : Il rinnovo di #Milenkovic con la Fiorentina (fino al 2027) ora è ufficiale. - DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina, ufficiale il rinnovo di #Milenkovic fino al 2027 - CalcioPillole : #Fiorentina, ufficiale il rinnovo di #Milenkovic fino al giugno 2027. - LeBombeDiVlad : ??#UFFICIALE #Fiorentina, #Milenkovic ha rinnovato fino al 2027 Le parole del giocatore ???? #LBDV #Calciomercato… -

Tante squadre, soprattutto che giocano in Champions League, hanno cercato di portare via da qui, anche ieri sera. Sia noi che il giocatore abbiamo rifiutato, questo dimostra la serietà e ...Nikolarinnova con la fiorentina fino al 2027: "I tifosi mi hanno dato tantissimo affetto, mi sento molto amato" La Fiorentina ha rinnovato con Nikola, fino al 2027. Di seguito le parole del difensore. "Molto felice di rimanere alla Fiorentina. Voglio tornare all'anno scorso, quando dopo 2 anni avevo dei dubbi e ho ...Dopo le voci relative ad un passaggio ad Inter e Juventus alla fine Nikola Milenkovic resta alla Fiorentina. Come annunciato dalla dirigenza del club gigliato in conferenza il calciatore prolungherà ...La Fiorentina comunica ufficialmente d'aver rinnovato il contratto di Nikola Milenkovic. Niente Juventus o Inter, per ora ...