UFFICIALE – Inter e Nike presentano la maglia away 22 23 | le foto

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022)laper la stagione 22/23 Un po’ a sorpresa nella mattinata odiernahannoufficialmente quella che sarà la22/23 della squadra nerazzurra. Scopriamola insieme nei sui dettagli. Da notare in particolare la presenza di DigitalBits come main sponsor nonostante i problemi in corso. “Brothers and Sisters of the World: l’Kit 2022/23 esalta il caratterenazionale che da sempre contraddistingue il DNA del Club e che trova la sua massima espressione nella nuova seconda”. “Il bianco fa da base al nuovo design, arricchito da una stampa in colore light acqua che raffigura un ...