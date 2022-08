Ucraina, nuovo attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Energoatom: “Danneggiati alcuni sensori di controllo delle radiazioni” (Di giovedì 11 agosto 2022) Un nuovo attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stato denunciato sia dai russi che dagli ucraini, nel solito rimpallo di responsabilità fra i due Paesi. Secondo l’agenzia stampa russa Tass, le forze ucraine hanno sparato oggi due volte contro la centrale, che è sotto occupazione russa da marzo, ma dove continuano a lavorare i tecnici ucraini che – secondo Kiev – sarebbero oggetto di vessazioni da parte degli occupanti russi. E dall’agenzia nucleare Ucraina Energoatom, dopo le rassicurazioni iniziali, arriva la notizia che i bombardamenti hanno danneggiato “diversi sensori di rilevamento delle radiazioni”. I nuovi raid, spiegano, hanno colpito una zona vicino a uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Uncontro ladiè stato denunciato sia dai russi che dagli ucraini, nel solito rimpallo di responsabilità fra i due Paesi. Secondo l’agenzia stampa russa Tass, le forze ucraine hanno sparato oggi due volte contro la, che è sotto occupazione russa da marzo, ma dove continuano a lavorare i tecnici ucraini che – secondo Kiev – sarebbero oggetto di vessazioni da parte degli occupanti russi. E dall’agenzia, dopo le rassicurazioni iniziali, arriva la notizia che i bombardamenti hanno danneggiato “diversidi rilevamento”. I nuovi raid, spiegano, hanno colpito una zona vicino a uno dei ...

