Ucraina, Kiev attacca i russi in Crimea. Mosca: “Punto di non ritorno” (Di giovedì 11 agosto 2022) La guerra in Ucraina è giunta al 169° giorno. Immagini satellitari confermano che diversi aerei russi sono stati distrutti nell’attacco alla base aerea in Crimea, mentre cresce la tensione attorno alla centrale nucleare di Zaporhizhzhia. Il controllo di Mosca sulla centrale nucleare di Zaporhizhzhia in Ucraina “mette in pericolo la regione“, dice il G7. “Esigiamo che la russia renda immediatamente al suo legittimo proprietario, l’Ucraina, il controllo totale della centrale“, si legge in un comunicato. In giornata riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell’ONU per discutere della situazione nella centrale nucleare. Il Cremlino ribadisce la sua linea: “La guerra continuerà. Si è superato il Punto di non ritorno“. Foto ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 agosto 2022) La guerra inè giunta al 169° giorno. Immagini satellitari confermano che diversi aereisono stati distrutti nell’attacco alla base aerea in, mentre cresce la tensione attorno alla centrale nucleare di Zaporhizhzhia. Il controllo disulla centrale nucleare di Zaporhizhzhia in“mette in pericolo la regione“, dice il G7. “Esigiamo che laa renda immediatamente al suo legittimo proprietario, l’, il controllo totale della centrale“, si legge in un comunicato. In giornata riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell’ONU per discutere della situazione nella centrale nucleare. Il Cremlino ribadisce la sua linea: “La guerra continuerà. Si è superato ildi non“. Foto ...

RaiNews : Kiev rivendica il l'attacco sulla base aerea russa in #Crimea: 'E' solo l'inizio' #Ucraina - RaiNews : La base in #Crimea colpita probabilmente da missili di Kiev, mentre a sud cresce la guerriglia partigiana, che indi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Attesa per la riunione d'emergenza di oggi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l… - DarioMarchett16 : @fabvecchio @MatteoPugliese Peccato che i nazisti di Kiev si siano qualificati da molto tempo, a partire dalle legg… - tg2000it : ??????#Ucraina, #Onu in campo sulla centrale di #Zaporizhzhia #11agosto #UkraineWar #RussiaUkraineWar #Mariupol… -