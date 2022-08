Ucraina, crisi del grano: glifosato, uranio impoverito e altri veleni nei terreni (Di giovedì 11 agosto 2022) Eravamo ancora alle prese con l’allarme glifosato, un diserbante cancerogeno di cui risulta contaminata la pasta che arriva sulle nostre tavole (nel 2019 l’americano Edwin Hardeman è riuscito a fare valere il nesso di causalità tra il linfoma non-Hodgkin che gli era stato diagnosticato e l’esposizione trentennale al Roundup, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto), quando a quello si aggiunge ora l’allarme “bombe russe” sui depositi ucraini di grano. Il primo aprile scorso, l’agenzia Adnkronos riportava la notizia di un soldato russo morto per le conseguenze dell’esposizione alle radiazioni della centrale nucleare di Chernobyl, e di altri 26 ricoverati. L’Aiea – Agenzia internazionale per l’energia atomica – ha poi chiarito che le radiazioni intorno alla centrale sono basse, ma che molto probabilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Eravamo ancora alle prese con l’allarme, un diserbante cancerogeno di cui risulta contaminata la pasta che arriva sulle nostre tavole (nel 2019 l’americano Edwin Hardeman è riuscito a fare valere il nesso di causalità tra il linfoma non-Hodgkin che gli era stato diagnosticato e l’esposizione trentennale al Roundup, diserbante a base diprodotto dalla Monsanto), quando a quello si aggiunge ora l’allarme “bombe russe” sui depositi ucraini di. Il primo aprile scorso, l’agenzia Adnkronos riportava la notizia di un soldato russo morto per le conseguenze dell’esposizione alle radiazioni della centrale nucleare di Chernobyl, e di26 ricoverati. L’Aiea – Agenzia internazionale per l’energia atomica – ha poi chiarito che le radiazioni intorno alla centrale sono basse, ma che molto probabilmente ...

