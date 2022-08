“Ucciso dal figlio”. Spettacolo sotto choc per l’omicidio del musicista: il corpo trovato in decomposizione (Di giovedì 11 agosto 2022) Chitarrista Ucciso dal figlio. È choc in Canada per l’omicidio di Gord Lewis, 65 anni, membro della rock band Teenage Head, trovato senza vita e in evidente stato di decomposizione una settimana dopo la morte. Il figlio 41enne del rocker, Jonathan Lewis, è stato arrestato e accusato di omicidio di secondo grado mentre il dipartimento di polizia di Hamilton in Ontario continua a indagare sul caso. Il membro co-fondatore della band punk rock Teenage Head è stato scoperto dalla polizia durante il fine settimana e il corpo era in evidente stato di decomposizione, cosa che ha costretto le autorità a effettuare il test del Dna per risalire alla sua identità. I poliziotti hanno descritto l’incidente come “isolato”, ha riferito l’Hamilton ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Chitarristadal. Èin Canada perdi Gord Lewis, 65 anni, membro della rock band Teenage Head,senza vita e in evidente stato diuna settimana dopo la morte. Il41enne del rocker, Jonathan Lewis, è stato arrestato e accusato di omicidio di secondo grado mentre il dipartimento di polizia di Hamilton in Ontario continua a indagare sul caso. Il membro co-fondatore della band punk rock Teenage Head è stato scoperto dalla polizia durante il fine settimana e ilera in evidente stato di, cosa che ha costretto le autorità a effettuare il test del Dna per risalire alla sua identità. I poliziotti hanno descritto l’incidente come “isolato”, ha riferito l’Hamilton ...

