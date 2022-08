“Ucciso dal figlio”. Musica sotto choc per l’omicidio del chitarrista: il corpo trovato in decomposizione (Di giovedì 11 agosto 2022) chitarrista Ucciso dal figlio. È choc in Canada per l’omicidio di Gord Lewis, 65 anni, membro della rock band Teenage Head, trovato senza vita e in evidente stato di decomposizione una settimana dopo la morte. Il figlio 41enne del rocker, Jonathan Lewis, è stato arrestato e accusato di omicidio di secondo grado mentre il dipartimento di polizia di Hamilton in Ontario continua a indagare sul caso. Il membro co-fondatore della band punk rock Teenage Head è stato scoperto dalla polizia durante il fine settimana e il corpo era in evidente stato di decomposizione, cosa che ha costretto le autorità a effettuare il test del Dna per risalire alla sua identità. I poliziotti hanno descritto l’incidente come “isolato”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022)dal. Èin Canada perdi Gord Lewis, 65 anni, membro della rock band Teenage Head,senza vita e in evidente stato diuna settimana dopo la morte. Il41enne del rocker, Jonathan Lewis, è stato arrestato e accusato di omicidio di secondo grado mentre il dipartimento di polizia di Hamilton in Ontario continua a indagare sul caso. Il membro co-fondatore della band punk rock Teenage Head è stato scoperto dalla polizia durante il fine settimana e ilera in evidente stato di, cosa che ha costretto le autorità a effettuare il test del Dna per risalire alla sua identità. I poliziotti hanno descritto l’incidente come “isolato”, ha ...

