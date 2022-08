Ucciso a Kabul lo sceicco Rahimullah Haqqani, guida religiosa talebana (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – A un anno dalla conquista talebana dell’Afghanistan, offerta, come sappiamo, dagli Usa su un piatto d’argento, le faide interne o esterne tra i gruppi fondamentalisti non sembrano minimamente fermarsi. Nella giornata odierna un importante esponente religioso afgano vicino ai talebani è stato Ucciso. Era lo sceicco Rahimullah Haqqani e sarebbe morto in un attentato suicida a Kabul. Attentato kamikaze dell’Is? Fonti talebane hanno affermato oggi a Reuters che il leader religioso è stato preso di mira da un uomo che si è fatto esplodere per mezzo di una bomba nascosta in una protesi alla gamba. Secondo le notizie locali, l’attacco sarebbe avvenuto in un seminario islamico nella capitale afgana. Al momento non è ancora chiaro chi sia il responsabile dell’omicidio, ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – A un anno dalla conquistadell’Afghanistan, offerta, come sappiamo, dagli Usa su un piatto d’argento, le faide interne o esterne tra i gruppi fondamentalisti non sembrano minimamente fermarsi. Nella giornata odierna un importante esponente religioso afgano vicino ai talebani è stato. Era loe sarebbe morto in un attentato suicida a. Attentato kamikaze dell’Is? Fonti talebane hanno affermato oggi a Reuters che il leader religioso è stato preso di mira da un uomo che si è fatto esplodere per mezzo di una bomba nascosta in una protesi alla gamba. Secondo le notizie locali, l’attacco sarebbe avvenuto in un seminario islamico nella capitale afgana. Al momento non è ancora chiaro chi sia il responsabile dell’omicidio, ma ...

_Nico_Piro_ : #2agosto ricordate l'attacco drone di domenica a Kabul? ?? È stato ucciso l'inafferrabile Al Zawahiri, numero 2 di B… - Agenzia_Ansa : Ucciso il capo di Al Qaida a Kabul, il presidente Usa Joe Biden: 'Fatta giustizia'. Colpito sul balcone da due miss… - MatteoPugliese : Anche il kamikaze ISKP che ha ucciso 183 persone tra soldati americani e civili all’aeroporto di Kabul l’anno scors… - BelloGiovanni : Dai giornali e dai telegiornali ho appreso la notizia che a Kabul, in Afghanistan,sarebbe stato ucciso il capo terr… - dronebot : RT @ap53838711: Al-Qaeda Al Zawahri killed by US drone strike in Kabul Per annunciare la più'grande operazione militare il Bidone lo ha dov… -