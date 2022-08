Tuttosport – Torino, Juric testa i nuovi. Alla scoperta di Hien, si spinge per Schuurs (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 21:00:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Torino – Finalmente l’accelerata sperata. E il mercato del Toro decolla. Ne parliamo con Alessandro Baretti dAlla redazione: «Sono arrivati, hanno fatto le visite mediche e pronunciato le prime parole da granata. Nikola Vlasic (dal West Ham) e Aleksej Miranchuk (dall’Atalanta) sono a tutti gli effetti dei giocatori del Torino e hanno già incontrato i compagni. Il tecnico Ivan Juric, che ben li conosce, li testerà nei prossimi allenamenti ed è tentato: possiamo vederli all’opera già contro il Monza, nella prima di campionato, soprattutto il russo che arriva dAlla scuola tattica di Gasperini, mentore dell’allenatore granata». LE MOSSE Basta trequartusti-esterni? «Numericamente, considerando anche Demba Seck e Nemanja Radonjic ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 21:00:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:– Finalmente l’accelerata sperata. E il mercato del Toro decolla. Ne parliamo con Alessandro Baretti dredazione: «Sono arrivati, hanno fatto le visite mediche e pronunciato le prime parole da granata. Nikola Vlasic (dal West Ham) e Aleksej Miranchuk (dall’Atalanta) sono a tutti gli effetti dei giocatori dele hanno già incontrato i compagni. Il tecnico Ivan, che ben li conosce, li testerà nei prossimi allenamenti ed è tentato: possiamo vederli all’opera già contro il Monza, nella prima di campionato, soprattutto il russo che arriva dscuola tattica di Gasperini, mentore dell’allenatore granata». LE MOSSE Basta trequartusti-esterni? «Numericamente, considerando anche Demba Seck e Nemanja Radonjic ...

Luxgraph : Ecco come giocheranno Miranchuk e Vlasic - Luxgraph : Torino, ufficiale: Vlasic arriva dal West Ham - Luxgraph : Toro, ok di Schuurs ma l’Ajax chiede di più. E così Hien vola in pole - Luxgraph : Toro, Vlasic più Miranchuk: ecco come li userà Juric - Luxgraph : Juve, Kostic è sbarcato a Torino: Allegri lo aspetta -