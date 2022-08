Turiste violentate a Bari | l’aggressore ha agito “con modalità spregiudicate e criminali | che sembrano ispirate al film Arancia meccanica”

(Di giovedì 11 agosto 2022) Si chiama Loris Attolini il 21enne barese in carcere con l’accusa di aver violentato duefrancesi di 17 e 18 anni. Lo ha fatto, secondo quanto scritto in un passaggio dell’ordinanza che ne richiedeva l’incarcerazione, “conviolente e, cheal noto’” e “non si è fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, picchiarle, minacciarle, riducendo in stato d’impotenza e costringendole a subire una reiterata violenza nonostante l’evidente fragilità delle persone offese e il fatto che si trovassero in un paese straniero lontane dalla loro famiglia”. L’ordinanza depositata ieri 10 agosto sera dopo l’interrogatorio dell’indagato. Il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato ...

Agenzia_Ansa : Emergono ulteriori dettagli raccapriccianti sulla vicenda delle due turiste di 17 e 18 anni sequestrate e violentat… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Emergono ulteriori dettagli raccapriccianti sulla vicenda delle due turiste di 17 e 18 anni sequestrate e violentate a Ba… - Ienaridens2 : RT @Agenzia_Ansa: Emergono ulteriori dettagli raccapriccianti sulla vicenda delle due turiste di 17 e 18 anni sequestrate e violentate a Ba… - Marco32711897 : Turiste francesi violentate a Bari, il pm: 'Scene da Arancia meccanica' - serenel14278447 : Turiste violentate a Bari: pm, scene da Arancia meccanica -

Il 21enne barese Loris Attolini, in carcere con l'accusa di aver violentato duefrancesi di 17 e 18 anni, "con modalità violente e spregiudicate, che sembrano ispirate al noto film Arancia meccanica, non si è fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, picchiarle, ...Il 21enne barese Loris Attolini, in carcere con l'accusa di aver violentato duefrancesi di 17 e 18 anni, 'con modalità violente e spregiudicate, che sembrano ispirate al noto film 'Arancia meccanica', non si è fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, ...Il gip ha convalidato il fermo per Loris Attolini, il 21enne barese accusato di aver sequestrato, derubato e violentato due turiste francesi. Il gip: "Senza scrupolo. C'è pericolo di reiterazione" ...Il 21enne barese Loris Attolini, in carcere con l'accusa di aver violentato due turiste francesi di 17 e 18 anni, «con modalità violente e spregiudicate, che ...