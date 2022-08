Turismo, servizi e edilizia Previste 1.450 assunzioni - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 11 agosto 2022) Circa 1.450 assunzioni programmate dalle imprese nel mese di agosto mentre saranno 5.410 quelle complessive Previste per il trimestre agosto - ottobre 2022. Sono i numeri stimati dal rapporto ... Leggi su lanazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Circa 1.450programmate dalle imprese nel mese di agosto mentre saranno 5.410 quelle complessiveper il trimestre agosto - ottobre 2022. Sono i numeri stimati dal rapporto ...

casa1404 : @SerenaBellavita @freedomclubtk i clienti da noi sono polli da spennare trattati come se i gestori ti facessero un… - Spooky_The_Tuff : RT @LaCnews24: Turismo, Greco (Idm): «In Calabria servizi non adeguati alle bellezze artistiche e ambientali» - LaCnews24 : Turismo, Greco (Idm): «In Calabria servizi non adeguati alle bellezze artistiche e ambientali»… - teleischia : TURISMO. I “SERVIZI LINK” TRENO-BUS PER LE METE CAMPANE - SanSeveroNews : Turismo, Zangardi: “Sul Gargano livelli top nella soddisfazione dei turisti” Il consorzio operatori turistici “Garg… -