Tu Si Que Vales, Maria De Filippi infuriata come non mai: le anticipazioni (Di giovedì 11 agosto 2022) Negli ultimi tempi le sfuriate di Maria De Filippi stanno prendendo sempre più piede nei suoi programmi e non sono più rare come una volta. Il pubblico ha notato che la conduttrice non si trattiene più e quando arriva il momento di dire la sua, lo fa senza mezzi termini. Non solo a Uomini e Donne, ma anche a Tu Si Que Vales la giudice si è lasciata andare a sfoghi piuttosto duri non riuscendo a tenere a bada la propria rabbia. come non ricordare quando un uomo ha improvvisato un rito che non è piaciuto a Maria De Filippi chiedendo l'aiuto di una ragazza vergine con una certificazione per il suo numero. anticipazioni Tu Si Que Vales 2022: Maria De Filippi contro un concorrente Anche nella nuova ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 agosto 2022) Negli ultimi tempi le sfuriate diDestanno prendendo sempre più piede nei suoi programmi e non sono più rareuna volta. Il pubblico ha notato che la conduttrice non si trattiene più e quando arriva il momento di dire la sua, lo fa senza mezzi termini. Non solo a Uomini e Donne, ma anche a Tu Si Quela giudice si è lasciata andare a sfoghi piuttosto duri non riuscendo a tenere a bada la propria rabbia.non ricordare quando un uomo ha improvvisato un rito che non è piaciuto aDechiedendo l'aiuto di una ragazza vergine con una certificazione per il suo numero.Tu Si Que2022:Decontro un concorrente Anche nella nuova ...

