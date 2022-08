Trump non è messo bene ma il trumpismo è vivo e pimpante (Di giovedì 11 agosto 2022) Malgrado i suoi guai con la giustizia, Donald ha riscosso un successo notevole nelle primarie repubblicane: 180 vittorie a fronte di 20 sconfitte da maggio a oggi. Per i Democratici però non è tutto perduto in vista del Mid Term Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 agosto 2022) Malgrado i suoi guai con la giustizia, Donald ha riscosso un successo notevole nelle primarie repubblicane: 180 vittorie a fronte di 20 sconfitte da maggio a oggi. Per i Democratici però non è tutto perduto in vista del Mid Term

