Trump, ecco perché la perquisizione dell’Fbi può favorirlo: una mancata incriminazione lo lancerebbe verso la candidatura per il 2024 (Di giovedì 11 agosto 2022) Non è chiaro cosa gli agenti dell’Fbi cercassero. Né cosa abbiano trovato nella residenza di Donald Trump di Mar-a-Lago. Ma la perquisizione tra le carte di un ex presidente è un fatto sicuramente straordinario, mai verificatosi nella storia degli Stati Uniti, tale da provocare, già in queste ore, una valanga di ricadute politiche e di valutazioni legali. Iniziamo dagli aspetti legali. La perquisizione deve, ovviamente, essere stata approvata dall’attorney general Merrick Garland e dal capo dell’Fbi Christopher Wray. Wray è un repubblicano, nominato alla testa del Federal Bureau of Investigation proprio da Trump nel 2017. Garland è un ex giudice di cui sono note prudenza e moderazione. Per mesi è stato sotto attacco dei settori più progressisti del partito democratico proprio a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Non è chiaro cosa gli agenticercassero. Né cosa abbiano trovato nella residenza di Donalddi Mar-a-Lago. Ma latra le carte di un ex presidente è un fatto sicuramente straordinario, mai verificatosi nella storia degli Stati Uniti, tale da provocare, già in queste ore, una valanga di ricadute politiche e di valutazioni legali. Iniziamo dagli aspetti legali. Ladeve, ovviamente, essere stata approvata dall’attorney general Merrick Garland e dal capoChristopher Wray. Wray è un repubblicano, nominato alla testa del Federal Bureau of Investigation proprio danel 2017. Garland è un ex giudice di cui sono note prudenza e moderazione. Per mesi è stato sotto attacco dei settori più progressisti del partito democratico proprio a causa ...

Caramel89409333 : RT @alanfriedmanit: Ecco l’America di Trump - greenpassnews : Il repubblicano dell'Indiana nato in URSS fa esplodere il raid Trump dell'FBI come 'tattiche in stile KGB' -… - EmyRoyaleagle : RT @IlPrimatoN: Politica interna, estera, fino ai ban dai social network e alle perquisizioni in casa: storia di una figura non esattamente… - paradoxMKD : RT @SaracomemeSara: Gli agenti cercavano i documenti di Spygate che Trump teneva quel probabile FBI implicato' Ecco il boomerang ??. - SaracomemeSara : Gli agenti cercavano i documenti di Spygate che Trump teneva quel probabile FBI implicato' Ecco il boomerang ??. -