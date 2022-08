Trionfo azzurro agli Europei di ginnastica artistica, Asia D’Amato conquista l’oro. Bronzo per Martina Maggio (Di giovedì 11 agosto 2022) Le azzurre della ginnastica artistica conquistato quasi tutto il podio nel primo giorno di Europei a Monaco di Baviera. In Germania arriva il Trionfo di Asia D’Amato, che ha vinto la prima medaglia d’oro nel concorso generale con il punteggio di 54.732 punti. Bronzo invece per l’altra azzurra, Martina Maggio, che ha chiuso con il punteggio di 53.965. L’argento è andato alla britannica Alice Kinsella, con 54.132 punti. August 11, 2022 Leggi anche: Europei di ginnastica ritmica, risultato storico per l’Italia: 2 ori per le Farfalle e doppio oro a Sofia Raffaeli L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Le azzurre dellato quasi tutto il podio nel primo giorno dia Monaco di Baviera. In Germania arriva ildi, che ha vinto la prima meda d’oro nel concorso generale con il punteggio di 54.732 punti.invece per l’altra azzurra,, che ha chiuso con il punteggio di 53.965. L’argento è andato alla britannica Alice Kinsella, con 54.132 punti. August 11, 2022 Leggi anche:diritmica, risultato storico per l’Italia: 2 ori per le Farfalle e doppio oro a Sofia Raffaeli L'articolo proviene da Open.

