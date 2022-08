Traffico Roma del 11-08-2022 ore 19:30 (Di giovedì 11 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati non si rilevano difficoltà al momento sulle strade della capitale molto Traffico invece si registra sulla litoranea tra Ostia e Anzio città proseguiranno fino a tutto domani lavori di potatura alberi a ridosso dei Binari in via Prenestina tra Largo Preneste e piazzale Prenestino quindi le linee tranne 514 continua anche domani ad essere sostituita da bus sull’intero percorso mentre i tram della linea 19 viaggiano soltanto tra Risorgimento e Porta Maggiore restiamo nel trasporto pubblico e la circolazione di risulta ancora rallentata tra Battistini e Ottaviano per un inconveniente tecnico alla stazione Battistini mi ricordo che per lavori la linea della metropolitana dalla domenica al giovedì termina il servizio alle 21 Durante gli orari di chiusura sono comunque attivi bus sostitutivi venerdì e sabato servizio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati non si rilevano difficoltà al momento sulle strade della capitale moltoinvece si registra sulla litoranea tra Ostia e Anzio città proseguiranno fino a tutto domani lavori di potatura alberi a ridosso dei Binari in via Prenestina tra Largo Preneste e piazzale Prenestino quindi le linee tranne 514 continua anche domani ad essere sostituita da bus sull’intero percorso mentre i tram della linea 19 viaggiano soltanto tra Risorgimento e Porta Maggiore restiamo nel trasporto pubblico e la circolazione di risulta ancora rallentata tra Battistini e Ottaviano per un inconveniente tecnico alla stazione Battistini mi ricordo che per lavori la linea della metropolitana dalla domenica al giovedì termina il servizio alle 21 Durante gli orari di chiusura sono comunque attivi bus sostitutivi venerdì e sabato servizio ...

