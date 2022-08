Traffico Roma del 11-08-2022 ore 18:30 (Di giovedì 11 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati l’appuntamento con il Traffico solo lievi rallentamenti ora sulla tangenziale est e tra l’uscita di via dei Monti Tiburtini e la Nomentana direzione Stadio Olimpico all’aurelio dovrebbe riaprire domani al termine degli interventi di ripristino della strada via Innocenzo XI al momento chiusa nelle due direzioni proseguiranno poi fino a domani lavori di potatura alberi a ridosso dei Binari in via Prenestina tra Largo Preneste e piazzale Prenestino pertanto le linee tram 514 sono sostituite da bus sull’intero corso mentre i tram della linea 19 viaggiano soltanto tra piazza Risorgimento e Porta Maggiore e quanto riguarda la situazione sulla metro abbiamo ancora ritardi sulla tratta Ottaviano per un inconveniente test dettagli di queste altre notizie sul sito Roma.luceverde.it da Massimo veschi è ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 agosto 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati l’appuntamento con ilsolo lievi rallentamenti ora sulla tangenziale est e tra l’uscita di via dei Monti Tiburtini e la Nomentana direzione Stadio Olimpico all’aurelio dovrebbe riaprire domani al termine degli interventi di ripristino della strada via Innocenzo XI al momento chiusa nelle due direzioni proseguiranno poi fino a domani lavori di potatura alberi a ridosso dei Binari in via Prenestina tra Largo Preneste e piazzale Prenestino pertanto le linee tram 514 sono sostituite da bus sull’intero corso mentre i tram della linea 19 viaggiano soltanto tra piazza Risorgimento e Porta Maggiore e quanto riguarda la situazione sulla metro abbiamo ancora ritardi sulla tratta Ottaviano per un inconveniente test dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi è ...

