Traffico Roma del 11-08-2022 ore 09:30 (Di giovedì 11 agosto 2022) Luceverde Roma da Simone cercare una buona giornata e ben trovati all'ascolto ieri un incendio Aurelio e la chiusura di un tratto di via dell' Aurelia Antica nello specifico è quello compreso tra la via Aurelia è il video per la Pisana deviazioni In entrambe le direzioni di marcia e possibili rallentamenti di apertura comunque prevista in giornata tra Gianicolense Marconi incidente in via di Pozzo Pantaleo nei pressi di via Majorana per i movimenti coinvolti non si escludono temporanee chiusure periodo estivo con lavori sulla Cassia bis Veientana e sulla via Appia nei pressi del raccordo anulare lavori anche sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e tangenziale restringimenti di carreggiata e possibili rallentamenti ma i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito Roma.luceverde.it A più tardi un servizio a cura della e della

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - VAIstradeanas : 09:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - RotaruCris : RT @rep_roma: Cade un grosso platano in via Merulana, traffico in tilt - RotaruCris : RT @rep_roma: Incendio lungo la via Portuense a Fiumicino, stop al traffico. Il sindaco: 'Intervento tempestivo' - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Pescara - #Roma ? Traffico sospeso dal #24luglio tra Sulmona e Avezzano per inconveniente tecnic… -