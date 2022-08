Torino-Barrow, l’affare si complica: c’è distanza sulle cifre con il Bologna (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Torino, secondo quanto raccolto da SerieANews.com si complica il possibile affare per Barrow con il Bologna: ecco le ultime. Il Torino ha ufficializzato, nel corso della giornata odierna, due colpi di mercato molto importanti. Sono infatti approdati alla corte di Ivan Juric sia Miranchuk sia Vlasic. In ottica trattative, però, sono arrivate delle novità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato, secondo quanto raccolto da SerieANews.com siil possibile affare percon il: ecco le ultime. Ilha ufficializzato, nel corso della giornata odierna, due colpi di mercato molto importanti. Sono infatti approdati alla corte di Ivan Juric sia Miranchuk sia Vlasic. In ottica trattative, però, sono arrivate delle novità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GentilAlessia : RT @serieAnews_com: ?? #Calciomercato | Distanza sulle cifre tra #Bologna e #Torino per l'eventuale partenza di Musa #Barrow ? L'operazione… - serieAnews_com : ?? #Calciomercato | Distanza sulle cifre tra #Bologna e #Torino per l'eventuale partenza di Musa #Barrow ? L'operaz… - notiziasportiva : #Calciomercato, maxi scambio per il Torino: tris di colpi per l’Europa - MondoGaio : RT @serieAnews_com: Il #Torino spinge per #Orsolini e #Barrow: al #Bologna offerti #Izzo e #Verdi. Juric ha epurato altri 4 giocatori ??#Cal… - MondoGaio : RT @FPartenzi: Il #Torino spinge per #Orsolini e #Barrow: al #Bologna offerti #Izzo e #Verdi. Juric ha epurato altri 4 giocatori??#Calciomer… -