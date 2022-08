Tommy Paul ' ' fa le scarpe' ' ad Alcaraz | che ci ride su

SalvatoreSodan1 : RT @oktennis: Cadono le teste di serie a #Montreal nella notte di San Lorenzo. Dopo #Medvedev battuto da #Kyrgios e #Alcaraz da Tommy Paul,… - oktennis : Cadono le teste di serie a #Montreal nella notte di San Lorenzo. Dopo #Medvedev battuto da #Kyrgios e #Alcaraz da T… - SpinaFan : Buonanotte a tutti ma soprattutto a Jannik Sinner e Tommy Paul - Matigufo : Comunque che giocatore tommy paul signori - zazoomblog : ATP Montreal 2022 Carlos Alcaraz eliminato da Tommy Paul! Non sfrutta un match point e viene rimontato - #Montreal… -

Eurosport IT

In Canada l'americano vince una battaglia lunghissima piena di grandi colpi contro Carlos Alcaraz, che distrugge le scarpe dopo uno ......VS (Q) Jack Draper (non prima dell'1) Jannik Sinner VS Pablo Carreno Busta (a seguire) Court Rogers Albert Ramos - Vinolas VS Hubert Hurkacz Daniel Evans VS Taylor Fritz Marin Cilic VS... Live Tommy Paul - Carlos Alcaraz - ATP, Montreal: Punteggi & Highlights Tennis - 09/08/2022 L'australiano centra la seconda vittoria contro un n. 1 della classifica mondiale: ci riuscì nel 2014 contro Nadal a Wimbledon. Le due partite sembrano segnare altrettanti fasi della carriera di Nick ...Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, prime due teste di serie del Masters 1000 di Montreal, hanno chinato il capo all'esordio, rimontati rispettivamente da Tommy Paul e Nick Kyrgios ...