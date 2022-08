Tommy Lee, nudo integrale su Instagram. La foto che spiazza i fan (Di giovedì 11 agosto 2022) “Ooooopppsss” scrive Tommy Lee sui social a corredo di una foto in cui il musicista si mostra completamente nudo, senza censura. Il batterista dei Motley Crue senza alcun apparente motivo decide di sfidare Instagram e di spiazzare i follower. L’ex marito di Pamela Anderson a 59 anni non ha alcuna intenzione di abbandonare atteggiamenti provocatori e l’ultima mossa lo dimostra. Con ogni probabilità il social network rimuoverà quanto prima lo scatto, ma nel frattempo il web non può non commentare l’accaduto. Molti utenti si chiedono il perché di un simile gesto, e qualcuno gli ricorda che certe cose non si possono fare su Instagram. Così, dopo il nudo di Iva Zanicchi (ritoccato ad arte e opera di un hacker, come ha denunciato lei stessa) ora è la volta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) “Ooooopppsss” scriveLee sui social a corredo di unain cui il musicista si mostra completamente, senza censura. Il batterista dei Motley Crue senza alcun apparente motivo decide di sfidaree dire i follower. L’ex marito di Pamela Anderson a 59 anni non ha alcuna intenzione di abbandonare atteggiamenti provocatori e l’ultima mossa lo dimostra. Con ogni probabilità il social network rimuoverà quanto prima lo scatto, ma nel frattempo il web non può non commentare l’accaduto. Molti utenti si chiedono il perché di un simile gesto, e qualcuno gli ricorda che certe cose non si possono fare su. Così, dopo ildi Iva Zanicchi (ritoccato ad arte e opera di un hacker, come ha denunciato lei stessa) ora è la volta del ...

zazoomblog : Tommy Lee ex di Pamela Anderson pubblica foto del suo pene sui social: le immagini pubblicate stupiscono - #Tommy… - prangipopani : Vi attenziono foto molto autocelebrativa di Tommy Lee su Ig ?????????? - TearsRicochet2 : Ma quel cesso di Tommy Lee sta bene? Cioè, questo può postare una foto dove si vede il cazzo in totale tranquillità… - luvrxmanxff : ma poi immaginate le altre rockstar che aprono insta e come primo post ci sta il cazzo di Tommy Lee - chestoriavecio : zuckerberg deve aver apprezzato il ??Tommy lee tanto da non avergli ancora buttato giù il post -