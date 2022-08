Tipi di RAM del computer | DDR | forma e velocità

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 11 agosto 2022) La RAM è tra le componenti più importanti per un PC moderno; per chi non lo sapesse, la RAM è la memoria a breve termine del, il posto dove ilmemorizza i programmi e i dati che sta utilizzando in quel momento; la RAM è importante perché altrimenti il PC sarebbe costretto a caricare i dati di continuo dall'hard disk, che rispetto alla RAM è enormemente più lento. Abbiamo intuito che la RAM vi permette di capire subito quanti programmi possiamo aprire contemporaneamente e, nel caso in cui la RAM non basti oppure è troppo lenta, rischiamo di ottenere programmi molto lenti, con grandi lag e in alcuni casi anche errori del sistema e riavvii improvvisi. Per scoprire ogni dettaglio sulle memorie RAM, come scegliere una nuova RAM e i varidi moduli disponibili vi invitiamo a leggere le seguenti righe, dove troverai ...