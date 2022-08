Terzo polo, il sarcasmo di Conte: «Stavolta Calenda abbraccia il Rinascimento saudita di Renzi» (Di giovedì 11 agosto 2022) «Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di Renzi, per provare insieme a trovare un posto in Parlamento», così Giuseppe Conte commenta sui suoi social l’accordo tra Matteo Renzi e il leader di Azione. E attacca: «Le emergenze di cittadini e imprese? Un dettaglio secondario». Il leader del Movimento 5 Stelle sembra quindi non veder di buon occhio il patto tra i due partiti centristi, anche definito come il «Terzo polo». Carlo Calenda, intanto, inizia a parlare dei Contenuti del programma, che non posiziona che né a destra né a sinistra. «Quello che è serio da fare talvolta viene considerato di sinistra, talvolta di destra. Per noi è ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) «Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per. Ora è il momento dire ildi, per provare insieme a trovare un posto in Parlamento», così Giuseppecommenta sui suoi social l’accordo tra Matteoe il leader di Azione. E attacca: «Le emergenze di cittadini e imprese? Un dettaglio secondario». Il leader del Movimento 5 Stelle sembra quindi non veder di buon occhio il patto tra i due partiti centristi, anche definito come il «». Carlo, intanto, inizia a parlare deinuti del programma, che non posiziona che né a destra né a sinistra. «Quello che è serio da fare talvolta viene considerato di sinistra, talvolta di destra. Per noi è ...

