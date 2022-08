Taiwan alla Cina, anche con la forza. Cosa dice il libro bianco di Pechino (Di giovedì 11 agosto 2022) Le forze armate della Repubblica Popolare Cinese hanno completato “con successo” le proprie esercitazioni militari intorno all’isola di Taiwan, iniziate il 4 agosto in reazione alla visita sull’isola della speaker della Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. Ad annunciarlo il Comando per il teatro orientale dell’Esercito di liberazione popolare, che ha comunque aggiunto come le forze armate di Pechino continueranno a monitorare la situazione nello stretto di Taiwan, conducendo in futuro regolari esercitazioni militari. L’annuncio ha seguito la pubblicazione da parte di Pechino di un libro bianco su Taiwan, redatto dall’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, e diffuso attraverso l’agenzia di ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 agosto 2022) Le forze armate della Repubblica Popolare Cinese hanno completato “con successo” le proprie esercitazioni militari intorno all’isola di, iniziate il 4 agosto in reazionevisita sull’isola della speaker della Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. Ad annunciarlo il Comando per il teatro orientale dell’Esercito di liberazione popolare, che ha comunque aggiunto come le forze armate dicontinueranno a monitorare la situazione nello stretto di, conducendo in futuro regolari esercitazioni militari. L’annuncio ha seguito la pubblicazione da parte didi unsu, redatto dall’Ufficio per gli affari didel Consiglio di Stato cinese, e diffuso attraverso l’agenzia di ...

