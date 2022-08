Su Prime Video la nuova impresa dal regista e sceneggiatore di Skam Italia (Di giovedì 11 agosto 2022) In attesa che arrivi su Prime Video il 21 settembre ecco nuove immagini della serie teen Prisma, presentata in anteprima al Locarno Film Festival. Dopo il buon riscontro di Skam Italia, Ludovico Bessegato, regista e sceneggiatore insieme ad Alice Urciuolo, candidata al Premio Strega 2021 con il romanzo Adorazione, si sono messi a lavorare su questa storia di formazione che vede come protagonisti un gruppo di adolescenti alla ricerca di sé stessi e del proprio orientamento sessuale. Gli attori protagonisti della serie Prisma guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 agosto 2022) In attesa che arrivi suil 21 settembre ecco nuove immagini della serie teen Prisma, presentata in anteprima al Locarno Film Festival. Dopo il buon riscontro di, Ludovico Bessegato,insieme ad Alice Urciuolo, candidata al Premio Strega 2021 con il romanzo Adorazione, si sono messi a lavorare su questa storia di formazione che vede come protagonisti un gruppo di adolescenti alla ricerca di sé stessi e del proprio orientamento sessuale. Gli attori protagonisti della serie Prisma guarda le foto ...

