Su economia e alleanze internazionali i primi terreni di scontro Meloni - Letta (Di giovedì 11 agosto 2022) - La leader di Fdi attacca la Sinistra 'Chi ci descrive un pericolo per la democrazia danneggia l'Italia. Respinge le accuse di aver votato contro il Pnrr Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 agosto 2022) - La leader di Fdi attacca la Sinistra 'Chi ci descrive un pericolo per la democrazia danneggia l'Italia. Respinge le accuse di aver votato contro il Pnrr

GiuseppeLepera5 : La politica continua a litigare, l'inflazione continua a galoppare... Mi raccomando però pensate ad alleanze, tradi… - PMI_it : Campagna elettorale a due velocità: le alleanze e i programmi: Partiti verso il voto del 25 settembre: facciamo il… - SallyAnselmo : Da ridere per non piangere!… Ma a piangere è l’elettorato alle prese con problemi reali mai risolti ma aggravati da… - bachis_walter : @AdmiralReloade1 Dare proposte in questo Paese è problematico, quando non impossibile, l'Italia è talmente inchioda… - RotaruIoana8 : @diwa1300 @matteorenzi @speriamo in una donna che di uomini incompetenti e di sinistra ne abbiamo abbastanza@#sanno… -