Station wagon - Tutte le familiari in vendita in Italia, alla faccia delle Suv - FOTO GALLERY (Di giovedì 11 agosto 2022) Anche per le wagon a motore termico si riduce l'offerta di modelli oggi in vendita, soprattutto nelle fasce più economiche del mercato: di fatto, non esistono più le giardinette di segmento B, oggi soppiantate dalle Suv di pari categoria. Proprio i veicoli a ruote alte, sempre più numerosi, hanno raffreddato l'entusiasmo degli automobilisti per le vetture familiari, ma non abbastanza da ridurne drasticamente l'offerta: lo dimostrano le immagini della nostra GALLERY, rappresentative delle tante Station in vendita in Italia, molte delle quali con powertrain elettrificati, anche a gasolio, e con varianti che richiamano le crossover. E mancano modelli ad alte prestazioni... Buona lettura! Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 agosto 2022) Anche per lea motore termico si riduce l'offerta di modelli oggi in, soprattutto nelle fasce più economiche del mercato: di fatto, non esistono più le giardinette di segmento B, oggi soppiantate dalle Suv di pari categoria. Proprio i veicoli a ruote alte, sempre più numerosi, hanno raffreddato l'entusiasmo degli automobilisti per le vetture, ma non abbastanza da ridurne drasticamente l'offerta: lo dimostrano le immagini della nostra, rappresentativetanteinin, moltequali con powertrain elettrificati, anche a gasolio, e con varianti che richiamano le crossover. E mancano modelli ad alte prestazioni... Buona lettura!

