Souness: «Martial non è da Manchester United, come Pogba» (Di giovedì 11 agosto 2022) Le parole di Graeme Souness su Martial: «Non è da Manchester United, non può sopportare la pressione di giocare in un grande club» Graeme Souness, leggenda scozzese del Liverpool, intervenendo a Talksport è molto duro nei confronti di Anthony Martial, attaccante del Manchester United. Di seguito le sue parole. «Ha già dimostrato che non è un giocatore da Manchester United. Non può sopportare la pressione di giocare in questo club. È un po’ come Pogba. Li vedo entrambi e vedo giocatori con una qualità che pochi giocatori possiedono. Ma è alle loro condizioni e scelgono loro quando metterla in mostra. Quando giochi per un grande club non puoi essere così. Quando sei in un grande ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Le parole di Graemesu: «Non è da, non può sopportare la pressione di giocare in un grande club» Graeme, leggenda scozzese del Liverpool, intervenendo a Talksport è molto duro nei confronti di Anthony, attaccante del. Di seguito le sue parole. «Ha già dimostrato che non è un giocatore da. Non può sopportare la pressione di giocare in questo club. È un po’. Li vedo entrambi e vedo giocatori con una qualità che pochi giocatori possiedono. Ma è alle loro condizioni e scelgono loro quando metterla in mostra. Quando giochi per un grande club non puoi essere così. Quando sei in un grande ...

