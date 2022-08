“Sono cannibale al 100%” | le tremende perversioni del famoso attore e l’oscuro passato della famiglia

infoitcultura : Il messaggio choc dell'attore Armie Hammer: 'Sono un cannibale al 100%' - infoitcultura : Il messaggio choc di Armie Hammer: «Sono un cannibale al 100%» - infoitcultura : Sono cannibale al 100%: House of Hammer, il doc sulle perversioni di Armie - infoitcultura : Armie Hammer: “Sono cannibale al 100%”. Arriva il documentario sulle perversioni sessuali dell’attore: il trailer d… - ParliamoDiNews : Il messaggio choc di Armie Hammer: «Sono un cannibale al 100%» | Rolling Stone Italia #Venezia79 #HouseofHammer… -

... è solo uno degli innumerevoli messaggi scritti da un uomo che, quando non era sul set o impegnato a promuovere i suoi film, spingeva le compagne oltre i limiti, arrivando a dire loro '..."Sì,un..." Chat chocdi ArmieIl declino di Armie Hammer, da sex symbol a uomo disturbato e ossessionato dal sesso violento e dal cannibalismo, raccontato in un documentario Discovery+. Nel 1920, il trisavolo di Armie, Julius Hamm ...Nella docuserie, a parlare sono due ex fiamme della star di Chiamami col tuo nome, Courtney Vucekovich e Julia Morrison. Il caso Armie Hammer non si arresta. Tra le voci raccolte da House of Hammer c’ ...