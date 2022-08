Sondrio | precipita un elicottero | morto il pilota | miracolosamente salvo il passeggero 17enne

SkyTG24 : Elicottero precipita in Valtellina, morto il pilota e ferito un 17enne - SoniaLaVera : RT @gazzettamantova: Elicottero da turismo precipita in provincia di Sondrio: morto pilota sessantenne, sopravvissuto l’altro passeggero di… - gazzettamantova : Elicottero da turismo precipita in provincia di Sondrio: morto pilota sessantenne, sopravvissuto l’altro passeggero… - globalistIT : - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Elicottero precipita a Sondrio Morto il pilota, ferito un 17enne -

Un incidente in elicottero sulle montagne di Albosaggia, nei pressi di, ha provocato la morte del pilota di 60 anni. E' stato invece estratto vivo dalle lamiere il passeggero, un ragazzo di 17 anni . Sembra che il velivolo sia andato in avaria e abbia toccato i ...Presenti anche i Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e il magistrato di turno, in questo caso il procuratore capo di, mentre in queste ore è atteso l'ispettore dell'agenzia che si occupa ...Poco dopo le 18 di ieri, un elicottero proveniente da Sondrio è precipitato ad Albosaggia per cause ancora da stabilire, anche se la prima ipotesi è quella di un’avaria. Lo riporta La Provincia di Son ...L'elicottero Robinson R22 è finito su un prato non lontano da alcune case. I vigili del fuoco con i militari del Sagf della guardia di finanza hanno estratto i due occupanti dal biposto e per il pilot ...