Sollevamento pesi, Europei Youth 2022: Tina Angelini vince il bronzo di strappo nei 49 kg (Di giovedì 11 agosto 2022) Seconda giornata di gara e nuova medaglia per l'Italia in occasione dei Campionati Europei Youth di Sollevamento pesi 2022, in corso di svolgimento a Raszyn (in Polonia). Dopo il triplo bronzo ottenuto ieri nel day-1 da Rebecca Caffò nei 45 kg, quest'oggi è arrivato infatti un podio di specialità con Tina Angelini nella categoria Under 17 fino a 49 kg. La sedicenne azzurra si è ben comportata nell'esercizio di strappo, eguagliando il primato nazionale U17 (detenuto da MarTina Bomben) e aggiudicandosi il bronzo continentale di specialità con 69 kg sollevati in terza prova. Angelini è stata preceduta dall'armena Aleksandra Grigoryan (73 kg) e dalla georgiana Mariam Maisuradze (72 kg), ...

