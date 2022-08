Sinner-Carreno Busta in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 (Di giovedì 11 agosto 2022) Riuscita la rimonta ai danni di Mannarino, Jannik Sinner sfiderà Pablo Carreno Busta nel suo match di terzo turno nel Masters 1000 di Montreal 2022. Il ventenne azzurro dovrà necessariamente alzare il livello di gioco quest’oggi, contro un avversario che nei primi due turni del torneo ha dimostrato di sentire la pallina particolarmente bene sui campi canadesi. D’altronde siamo nell’habitat naturale di Carreno, in grado nel corso della sua carriera di raggiungere per ben due volte le semifinali agli Us Open. Due gli scontri diretti, entrambi lottatissimi: nel 2020 a Rotterdam Jannik perse 7-6 al terzo set non sfruttando un match point; quest’anno, a Miami, la rivincita con la vittoria 7-5 al terzo dopo aver annullato cinque palle match ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Riuscita la rimonta ai danni di Mannarino, Janniksfiderà Pablonel suo match di terzo turno neldi. Il ventenne azzurro dovrà necessariamente alzare il livello di gioco quest’oggi, contro un avversario che nei primi due turni del torneo ha dimostrato di sentire la pallina particolarmente bene sui campi canadesi. D’altronde siamo nell’habitat naturale di, in grado nel corso della sua carriera di raggiungere per ben due volte le semifinali agli Us Open. Due gli scontri diretti, entrambi lottatissimi: nel 2020 a Rotterdam Jannik perse 7-6 al terzo set non sfruttando un match point; quest’anno, a Miami, la rivincita con la vittoria 7-5 al terzo dopo aver annullato cinque palle match ...

Eurosport_IT : SIIIIIIIIINNNER ???????? Dopo un primo set negativo, Jannik Sinner rimonta e vince sul francese: ad attenderlo al terz… - WeAreTennisITA : Oggi in campo Fognini e Berrettini ???? A Montreal tocca a Matteo e Fabio, e per entrambi due primi turni non proprio… - Aurora49646523 : RT @GeorgeSpalluto: Sinner supera Mannarino 26 64 62, innestando le marce alte dal 4-4 del 2° set. Jannik ritrova Carreno dopo i 5 matchpoi… - sportface2016 : #ATPMontreal | A che ora e come seguire stanotte il match di terzo turno tra Jannik #Sinner e Pablo Carreno Busta.… - zan62 : RT @WeAreTennisITA: Due sì per Sinner e Giorgi alla #RogersCup ???? Jannik batte in rimonta il francese Mannarino per 2-6 6-4 6-2, adesso c'è… -