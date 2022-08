Sincro d'argento, prima medaglia Italia agli Europei (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Italia è medaglia d'argento nella finale del team tecnico di nuoto artistico agli Europei 2022 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento a Roma. Le azzurre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli incantano sulle note di “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio e con 90.3772 (27.4000 l'esecuzione, 27.4000 di impressione artistica, 35.5772 gli elementi) chiudono al secondo posto. Davanti a loro solo l'Ucraina, oro con 92.5106; completa il podio la Francia, bronzo con 88.0093 punti.– Foto agenzia Fotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'd'nella finale del team tecnico di nuoto artistico2022 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento a Roma. Le azzurre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli incantano sulle note di “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio e con 90.3772 (27.4000 l'esecuzione, 27.4000 di impressione artistica, 35.5772 gli elementi) chiudono al secondo posto. Davanti a loro solo l'Ucraina, oro con 92.5106; completa il podio la Francia, bronzo con 88.0093 punti.– Foto agenzia Fotogramma.it –(ITALPRESS).

apeindiana : RT @repubblica: Europei di nuoto, i risultati in tempo reale. Sincro, Italia argento nel tecnico a squadre, oro all'Ucraina - TgLa7 : #Europeinuoto: prima medaglia Italia, argento nel sincro. Azzurre seconde nel team tech. Oro per l'Ucraina, bronzo Francia - Bertolca10 : Nemmeno il tempo di scendere in vasca che arriva la prima medaglia delle azzurre del Sincro a Roma: argento dietro… - repubblica : Europei di nuoto, i risultati in tempo reale. Sincro, Italia argento nel tecnico a squadre, oro all'Ucraina - Bott93 : ?? Argento per l'Italia nel Sincro ? -