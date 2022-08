“Siete belle insieme”. Antonella Clerici, si scopre che ha una sorella più giovane (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutti abbiamo un’anima gemella e non soltanto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Oltre al suo fidanzato imprenditore Vittorio Garrone, con cui convive in una villa nel bosco con l’unica figlia, Maelle (2009), Antonella Clerici ha anche un’altra persona insostituibile su cui contare, che definisce la sua “critica”. È la sorella Cristina. Ogni tanto la mostra sui social con orgoglio e gratitudine. Di Cristina Clerici si sa poco, non essendo una donna di spettacolo come la famosa sorella e frequentando un altro genere di ambiente. Però alcune cose sono certe, come l’amore sconfinato che prova per la nipote Maelle, e che per Antonella Clerici è una confidente preziosa. Antonella Clerici, chi è la ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutti abbiamo un’anima gemella e non soltanto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Oltre al suo fidanzato imprenditore Vittorio Garrone, con cui convive in una villa nel bosco con l’unica figlia, Maelle (2009),ha anche un’altra persona insostituibile su cui contare, che definisce la sua “critica”. È laCristina. Ogni tanto la mostra sui social con orgoglio e gratitudine. Di Cristinasi sa poco, non essendo una donna di spettacolo come la famosae frequentando un altro genere di ambiente. Però alcune cose sono certe, come l’amore sconfinato che prova per la nipote Maelle, e che perè una confidente preziosa., chi è la ...

