Siena | Presentato il drappellone per il Palio dell’Assunta 2022

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 11 agosto 2022) La presentazione delriportamagicamente alla sua Festa ogni singola volta, almeno due volte l’anno. Svelato ieri nel cortile del Podestà del Comune, commissionato ad Andrea Anastasio, di fatto è stato il preludio dei 4 giorni di preparazione che culmineranno nella corsa del 16 agosto. Il “cencio“ come amorevolmente i contradaioli chiamano ilè stato realizzato per questodel prossimo 16 agosto, dedicato alla Madonna assunta in cielo, da Andrea Anastasio. Ed ha strabiliato tutti, raccogliendo un’ovazione, per l’innovazione e la ricerca che ha intriso l’agognato premio della prossima carriera. Per le foto deldi Agosto si ringrazia Ufficio Stampa del Comune di– La foto del trionfo del Drago di luglio ...