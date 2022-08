Sicilia, La Russa: «Da Miccichè farneticanti minacce, Nello Musumeci va ringraziato?» (Di giovedì 11 agosto 2022) «La “farneticante minaccia” di Miccichè di rompere la coalizione di centrodestra in Sicilia potrebbe diventare realtà». Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia. Il nodo è lo scontro sul candidato presidente della regione Siciliana. Uno scontro che ha indotto Nello Musumeci a un passo indietro. La Russa: contro Musumeci fuoco amico «Nello Musumeci va ringraziato per la signorilità e lo spirito di coalizione con cui facendosi da parte ha risposto ad una perdurante e ingiustificata aggressione da parte di fuoco amico che tale evidentemente non è. Non ci hanno ancora spiegato», aggiunge La Russa, «perché Musumeci, presidente uscente, onesto, capace e in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) «La “farneticante minaccia” didi rompere la coalizione di centrodestra inpotrebbe diventare realtà». Lo dichiara Ignazio La, senatore di Fratelli d’Italia. Il nodo è lo scontro sul candidato presidente della regionena. Uno scontro che ha indottoa un passo indietro. La: controfuoco amico «vaper la signorilità e lo spirito di coalizione con cui facendosi da parte ha risposto ad una perdurante e ingiustificata aggressione da parte di fuoco amico che tale evidentemente non è. Non ci hanno ancora spiegato», aggiunge La, «perché, presidente uscente, onesto, capace e in ...

SecolodItalia1 : Sicilia, La Russa: «Da Miccichè farneticanti minacce, Nello Musumeci va ringraziato?» - GDS_it : #Regionali, dopo il via libera della Lega in Sicilia a #StefaniaPrestigiacomo, stop della leader di Fratelli d’Ital… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore della Sicilia Nello Musumeci si ritira dalla corsa alle regionali del 25 settembre, sostenuta da Fratelli… - infoitinterno : Elezioni in Sicilia, Ignazio La Russa: 'Il sì a Stefania Prestigiacomo non è scontato, ora un nome che unisca' - Alfonso0070 : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore della Sicilia Nello Musumeci si ritira dalla corsa alle regionali del 25 settembre, sostenuta da Fratelli… -