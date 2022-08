“Siamo costretti a farlo”. Ryanair, arriva la brutta notizia per gli italiani (Di giovedì 11 agosto 2022) Ryanair dice addio ai voli superscontati. Ricordate quando con la compagnia low cost si potevano acquistare biglietti aerei addirittura a 10 euro? Beh, d’ora in poi non sarà più possibile. I voli a 0,99 o a 9,99 euro sono destinati a finire nel dimenticatoio a causa del caro energia che ha subito un’impennata con la guerra in Ucraina. Inevitabili le ricadute sul settore aereo. L’amministratore delegato del gruppo, Michael O’Leary, è stato chiaro durante l’intervista alla BBC Radio 4. Il manager ha parlato a lungo dell’attuale situazione economica mondiale, dell’inflazione e delle conseguenze sul mondo dei voli aerei. Il settore low cost, ha dichiarato, resisterà perché le persone continueranno a volare “frequentemente”, ma gli aumenti del petrolio non saranno ininfluenti. Ryanair dice addio ai voli a 10 euro “Non credo che ci saranno più ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022)dice addio ai voli superscontati. Ricordate quando con la compagnia low cost si potevano acquistare biglietti aerei addirittura a 10 euro? Beh, d’ora in poi non sarà più possibile. I voli a 0,99 o a 9,99 euro sono destinati a finire nel dimenticatoio a causa del caro energia che ha subito un’impennata con la guerra in Ucraina. Inevitabili le ricadute sul settore aereo. L’amministratore delegato del gruppo, Michael O’Leary, è stato chiaro durante l’intervista alla BBC Radio 4. Il manager ha parlato a lungo dell’attuale situazione economica mondiale, dell’inflazione e delle conseguenze sul mondo dei voli aerei. Il settore low cost, ha dichiarato, resisterà perché le persone continueranno a volare “frequentemente”, ma gli aumenti del petrolio non saranno ininfluenti.dice addio ai voli a 10 euro “Non credo che ci saranno più ...

dolcestellina75 : @rossonerodocg Io penso che voi siete il male della società! Siamo vaccinati in tanti e ogni giorno siamo costretti… - AndreArcticM : RT @CardinaleMazza: Laporta: 'purtroppo siamo costretti a vendere il Barcellona a un eu...' - PL_Pianaccio : Per cause di forza maggiore siamo costretti ad annullare la presentazione del 13 agosto e speriamo di riprogrammarl… - ante_pit : RT @CardinaleMazza: Laporta: 'purtroppo siamo costretti a vendere il Barcellona a un eu...' - Margher81933300 : RT @costa_costa1967: Purtroppo molti ancora non hanno capito che le TI non sono politicamente neutrali. Siamo costretti a diffidare di ogni… -

Conte vorrebbe rivedere il Pnrr e allungare i tempi di attuazione E tramontato il campo largo con il Pd, ora " dice Conte " "noi siamo nel campo giusto, dove i ... con garanzia totale del mutuo" e infine "una pensione di garanzia per i giovani costretti a contratti ... Online i piani a tutela del territorio della Puglia "Sono giorni in cui torniamo a sperimentare gli effetti dei cambiamenti climatici e siamo costretti a correre ai ripari inseguendo emergenze di ogni tipo, comprendendo con severità quanto ... provitaefamiglia.it "Nessuna edicola, costretti a fare chilometri" Un lettore ci scrive per evedenziarci il problema di Montemignaio, la situazione riguarda tutta la vallata. In 4 anni chiusi otto punti vendita ... E tramontato il campo largo con il Pd, ora " dice Conte " "noinel campo giusto, dove i ... con garanzia totale del mutuo" e infine "una pensione di garanzia per i giovania contratti ..."Sono giorni in cui torniamo a sperimentare gli effetti dei cambiamenti climatici ea correre ai ripari inseguendo emergenze di ogni tipo, comprendendo con severità quanto ... Siamo costretti a essere gay Un lettore ci scrive per evedenziarci il problema di Montemignaio, la situazione riguarda tutta la vallata. In 4 anni chiusi otto punti vendita ...