Si avvicina il ritorno alle gare di Egan Bernal (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo quanto si apprende dalle colonne della Gazzetta dello Sport, infatti, Egan Bernal potrebbe tornare ufficialmente al ciclismo in occasione del Giro di Germania che si disputerà dal 24 al 28 ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo quanto si apprende dcolonne della Gazzetta dello Sport, infatti,potrebbe tornare ufficialmente al ciclismo in occasione del Giro di Germania che si disputerà dal 24 al 28 ...

gioachino_asti : RT @La_Bianconera: Il ritorno in gruppo di #Cuadrado e #McKennie (Wes solo parziale) è aria fresca! Ora serve concentrazione, applicazione… - Giuseppejuve90 : RT @La_Bianconera: Il ritorno in gruppo di #Cuadrado e #McKennie (Wes solo parziale) è aria fresca! Ora serve concentrazione, applicazione… - LucaMaritano : RT @La_Bianconera: Il ritorno in gruppo di #Cuadrado e #McKennie (Wes solo parziale) è aria fresca! Ora serve concentrazione, applicazione… - Fprime86 : RT @La_Bianconera: Il ritorno in gruppo di #Cuadrado e #McKennie (Wes solo parziale) è aria fresca! Ora serve concentrazione, applicazione… - Rosa_Pileggi : RT @La_Bianconera: Il ritorno in gruppo di #Cuadrado e #McKennie (Wes solo parziale) è aria fresca! Ora serve concentrazione, applicazione… -