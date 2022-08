Sfruttamento, abusi e omertà: i lavoratori stagionali nel turismo e la paura di denunciare – La video-inchiesta (Di giovedì 11 agosto 2022) «denunciare le condizioni di lavoro in cui mi sono trovata da stagionale, con un’intervista, vorrebbe dire non lavorare più per tutta la vita». Siamo nel culmine della stagione estiva e iniziano a spegnersi i riflettori sulla situazione dei lavoratori stagionali. Ogni anno sono in tantissimi, soprattutto giovani, a lamentare offerte di lavoro scorrette, illegali e dannose per la propria salute. Sui social non mancano post e video di testimonianze. Ed è proprio su TikTok che, a metà giugno, è diventato virale il racconto di Francesca Sebastiani, 22enne campana. 280 euro al mese per 10 ore e mezza al giorno in un negozio: è questa la proposta di lavoro che le ha fatto la titolare e che lei ha rifiutato. «Voi giovani d’oggi non avete voglia di lavorare», così le ha risposto la datrice di lavoro. Ora che i riflettori ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) «le condizioni di lavoro in cui mi sono trovata da stagionale, con un’intervista, vorrebbe dire non lavorare più per tutta la vita». Siamo nel culmine della stagione estiva e iniziano a spegnersi i riflettori sulla situazione dei. Ogni anno sono in tantissimi, soprattutto giovani, a lamentare offerte di lavoro scorrette, illegali e dannose per la propria salute. Sui social non mancano post edi testimonianze. Ed è proprio su TikTok che, a metà giugno, è diventato virale il racconto di Francesca Sebastiani, 22enne campana. 280 euro al mese per 10 ore e mezza al giorno in un negozio: è questa la proposta di lavoro che le ha fatto la titolare e che lei ha rifiutato. «Voi giovani d’oggi non avete voglia di lavorare», così le ha risposto la datrice di lavoro. Ora che i riflettori ...

UmV1982 : RT @PornoNoblogs: L’ Unione Europea facilita orribili abusi contro rifugiati e migranti in Libia, nonostante le prove schiaccianti di tortu… - adatit1 : RT @PornoNoblogs: L’ Unione Europea facilita orribili abusi contro rifugiati e migranti in Libia, nonostante le prove schiaccianti di tortu… - donnadimezzo : RT @PornoNoblogs: L’ Unione Europea facilita orribili abusi contro rifugiati e migranti in Libia, nonostante le prove schiaccianti di tortu… - PornoNoblogs : L’ Unione Europea facilita orribili abusi contro rifugiati e migranti in Libia, nonostante le prove schiaccianti di… - Petartrzz : RT @OssRepressione: L’Unione Europea facilita orribili abusi contro rifugiati e migranti in #Libia, nonostante le prove schiaccianti della… -