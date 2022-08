maddavvvero : RT @vestitaacipolla: Come vita sociale serale all'insegna del sesso droga e rock & roll cerco disperatamente su internet un posto dove mi a… - DarioSaut : Sesso e droga sui Monti Lattari: triangolo hot con la coca, un giallo da 100mila euro - marielSiviglia : Probabile; però colpisce la maggior parte delle persone di sesso maschile che fanno sesso di gruppo e assumono drog… - _valegenni : sesso, droga e agenda Draghi - marielSiviglia : #vaiolodellescimmie soggetti a rischio:la maggior parte è di sesso maschile,fa sesso di gruppo e uso di droga sint… -

ilmattino.it

Visto che lanon mi riempiva, conducevo una vita promiscua: cose a tre, orge andavo nelle saune e nei cinema porno. Cercavoin strada, sui camion o su Internet. Quello che non ho fatto! ...... riducendosi di poco solo se il Terzo settore, gli operatori, gli educatori sono presenti, la... il 59% dei quali dimaschile. Quasi la metà delle persone intercettate (46%) aveva un'età ... Sesso e droga sui Monti Lattari: triangolo hot con la coca, un giallo da 100mila euro Un triangolo amoroso internazionale che nascondeva lo spostamento di droga per un valore di oltre 100mila euro. Ma a chi fosse destinato quel carico di stupefacenti non è ancora chiaro.Del Piano si parla sempre in termini negativi. Ogni notte un episodio di violenza, una rissa, un inseguimento, una caccia all’uomo per droga, sesso. Fatti che putroppo ogni giorno ci troviamo a raccon ...