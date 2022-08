Se ne va dall’Italia il gigante della pizza | troppi debiti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 agosto 2022) Era un matrimonio destinato a fallire, quello tra l’Italia e Domino’s. E alla fine la catena americana è fuggita in sordina dalla Penisola. Da dove i clienti non hanno mai apprezzato particolarmente la “Hawaiian” con il prosciutto e l’ananas, vista più come un oltraggio alla cultura locale che come un’alternativa pazza alla classica margherita. Gli italiani hanno preferito continuare a comprare varianti a cui sono abituati da decenni. Meglio una quattro formaggi di una “Cheddar Melt”, meglio una diavola di una “Pepperoni Passion” (non fatevi ingannare dal false friend: pepperoni in inglese significa salame piccante) e meglio una ortolana di una “Veggie”. Anche se non sono solo i gusti dei consumatori ad aver dirottato Domino’sfuori. Perché Domino’sha fallito in Italia: è (anche) colpa ...