Scuola, il 'docente esperto' fa discutere anche la politica: contrari Pd e M5S (Di giovedì 11 agosto 2022) Lamentele a parte, occorre precisare come il Decreto Aiuti Bis (che prevede l'istituzionalizzazione di tale qualifica professionale) sia oramai stato già pubblicato in Gazzetta ufficiale. docente ... Leggi su it.blastingnews (Di giovedì 11 agosto 2022) Lamentele a parte, occorre precisare come il Decreto Aiuti Bis (che prevede l'istituzionalizzazione di tale qualifica professionale) sia oramai stato già pubblicato in Gazzetta ufficiale....

rivamatteoriva : @pinelliman @EnricoLetta C' e' personale docente e ATA, nella scuola pubblica, che, oggi deve ancora percepire lo s… - anna_boggero : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… - ermnpnzz : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… - romi_andrio : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… - AngelaMeoni : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… -